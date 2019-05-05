Житель украл 3 тонны рельс в Пскове

Ущерб оценили в 50 тысяч рублей. Фото: МВД на транспорте по СЗФО.
Ущерб оценили в 50 тысяч рублей. Фото: МВД на транспорте по СЗФО.

В течение месяца мужчина резал металл в тупике и сдавал в пункт приема.

Житель Пскова месяц воровал рельсы с недействующего участка и сдавал в металлолом, сообщили в МВД на транспорте по СЗФО 5 мая. Сейчас мужчину задержали и могут посадить на срок до 2 лет.

По данным полиции Псковского линейного отдела, мужчина работал бригадиром в строительной компании и использовал ее оборудование, чтобы резать рельсы в тупике Псковской дистанции пути и грузить в машину. Всего ему удалось украсть и сдать свыше 3 тонн рельс. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей, сообщили в МВД.

Фото: МВД на транспорте по СЗФО

Мужчине 38 лет. Сейчас в полиции выясняют, может ли он быть причастен к другим кражам, произошедшим в районе. Пока что за кражу он может получить до 2 лет тюрьмы — это максимум по такой статье.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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