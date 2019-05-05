Под вагоном у Боровой нашли предмет, похожий на бомбу

Предмет нашел монтажник, устраивавший обход вагонов. Фото: pixabay.com
Предмет нашел монтажник, устраивавший обход вагонов. Фото: pixabay.com

На место приехали сотрудники ОМОН и кинологи с собаками.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверили неизвестный предмет, который нашли под вагоном у железнодорожной станции Боровая, сообщили “Форпост Северо-Запад” в МВД на транспорте по СЗФО 5 мая.

Странный предмет с проводами размером 10 на 30 см обнаружил монтажник, который устраивал обход вагонов железной дороги.

На место приехали сотрудники ОМОН и кинологи со служебными собаками. В МВД Петербурга сообщили, что предмет не представляет опасности, но не уточнили, что именно это такое.

Станция Боровая расположена в Московском районе Петербурга рядом с пересечением Боровой и Черниговской.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о взрыве на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Предполагается, что разорваться мог снаряд времен Великой Отечественной войны.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
бомба боровая железная дорога омон предмет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты оценили урон майских праздников для экономики
Житель украл 3 тонны рельс в Пскове
Под вагоном у Боровой нашли предмет, похожий на бомбу
Дочь Алсу рассказала, на что потратит миллион за победу в “Голосе”
Женщина обвинила бывшего мужа в развращении 5-летнего сына
В Военно-медицинском музее вспомнят Холмса и Ватсона
Семиклассник вдохнул дым из бутылки и попал в больницу
Обманутые дольщики вышли на митинг на площадь Ленина