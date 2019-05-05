Под вагоном у Боровой нашли предмет, похожий на бомбу

На место приехали сотрудники ОМОН и кинологи с собаками.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверили неизвестный предмет, который нашли под вагоном у железнодорожной станции Боровая, сообщили “Форпост Северо-Запад” в МВД на транспорте по СЗФО 5 мая.

Странный предмет с проводами размером 10 на 30 см обнаружил монтажник, который устраивал обход вагонов железной дороги.

На место приехали сотрудники ОМОН и кинологи со служебными собаками. В МВД Петербурга сообщили, что предмет не представляет опасности, но не уточнили, что именно это такое.

Станция Боровая расположена в Московском районе Петербурга рядом с пересечением Боровой и Черниговской.

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