Под вагоном у Боровой нашли предмет, похожий на бомбу

На место приехали сотрудники ОМОН и кинологи с собаками.
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверили неизвестный предмет, который нашли под вагоном у железнодорожной станции Боровая, сообщили “Форпост Северо-Запад” в МВД на транспорте по СЗФО 5 мая.
Странный предмет с проводами размером 10 на 30 см обнаружил монтажник, который устраивал обход вагонов железной дороги.
На место приехали сотрудники ОМОН и кинологи со служебными собаками. В МВД Петербурга сообщили, что предмет не представляет опасности, но не уточнили, что именно это такое.
Станция Боровая расположена в Московском районе Петербурга рядом с пересечением Боровой и Черниговской.
Ранее Gazeta.SPb сообщила о взрыве на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Предполагается, что разорваться мог снаряд времен Великой Отечественной войны.