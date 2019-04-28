На Октябрьской набережной, 40 прогремел взрыв

Ему оторвало кисть, повреждены ноги и лицо. Фото: https://ruwest.ru

Ему оторвало кисть, повреждены ноги и лицо. Фото: https://ruwest.ru

По предварительной версии, мужчина наступил на мину времен Великой Отечественной войны.

Взрыв в Невском районе Петербурга прогремел возле дома 40 по Октябрьской набережной, сообщает Пятый канал. Там взорвался боеприпас времен войны.

По предварительной версии, мужчина собирал металлолом и наступил на мину. Она оказалась действующей. В результате происшествия, мужчина не погиб, но получил серьезные травмы. Ему оторвало кисть, повреждены ноги и лицо.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возле заправки в Курортном районе нашли 16 боевых мин.