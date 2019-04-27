Возле заправки в Курортном районе нашли 16 боевых мин

Заправка находится в районе дома 1А по Приморскому шоссе. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Заправка находится в районе дома 1А по Приморскому шоссе. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпасы имели взрыватели и содержали в своём корпусе взрывчатые вещества.

Снаряды советского производства времен Великой Отечественной войны лежали в 300-х метрах от АЗС на краю лесополосы. Об этом сообщают сегодня сотрудники Росгвардии. Опасные снаряды были обнаружены сегодня утром.

На место оперативно приехали взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии. Все боеприпасы были вывезены для уничтожения.

Заправка находится в районе дома 1А по Приморскому шоссе. Как сообщают сотрудники Росгвардии, всего было обнаружено 16 минометных мин 50 миллиметров. Боеприпасы представляли реальную угрозу. Теперь их вывезли на специализированный полигон, расположенный в Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что саперы приехали на заводе в Рыбацком, где обнаружили снаряды для пушки.