Улицу Руставели не откроют полностью для проезда транспорта еще две недели

В Калининском районе Северной столицы продолжают действовать ограничения движения для транспорта. Речь идет об улице Руставели.

Ограничение движения для транспортных средств продолжит действовать по улице Руставели от проспекта Луначарского до Киришской улицы.

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, неудобства для горожан связаны с тем, что на участке АО «МегаМейд» ведет работы по прокладке теплосети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перекрытии движения на Кленовой улице сроком на два месяца. Это произойдет из-за рождественской ярмарки.