На Кленовой улице из-за Рождественской ярмарки перекроют движение машин

На Кленовой улице на два месяца закроют движение машин. Причиной этому станет проведение Рождественской ярмарки. Парковка автомобилей здесь также будет запрещена.

Движение будет перекрыто с полуночи 26 ноября до конца дня 31 января 2020 года.

Ярмарка будет проходить с 12 декабра до 13 января. Рождественские ярмарки также будут проходить на Малой Садовой улицах и Манежной площади.