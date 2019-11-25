На Кленовой улице из-за Рождественской ярмарки перекроют движение машин

На Кленовой улице на два месяца закроют движение машин. Причиной этому станет проведение Рождественской ярмарки. Парковка автомобилей здесь также будет запрещена.
Движение будет перекрыто с полуночи 26 ноября до конца дня 31 января 2020 года.
Ярмарка будет проходить с 12 декабра до 13 января. Рождественские ярмарки также будут проходить на Малой Садовой улицах и Манежной площади.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове петербургские активисты решили проконтролировать выполнение работ по укладке тротуарной плитки возле станции метро «Приморская» и обнаружили несоответствие. Подрядчик, согласно госконтракту, должен был проложить 2115 кв.м тротуарной плитки на пешеходной зоне, однако, активисты подсчитали, что рабочие замостили всего 1650 кв.м.