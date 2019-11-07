Активисты просят полицию разобраться с финскими ярмарками в Петербурге

Жителей Центрального района Петербурга зазывают на очередную ярмарку финских товаров. В их качестве и происхождении сомневаются местные активисты.

Город заполнили объявления о ярмарке финских курток и дубленок. Продавать их планируют на 8-й Советской. При этом, насколько данное мероприятие санкционировано, неизвестно.

Борцы с незаконной торговлей к подобным ярмаркам относятся с решительным негативом. Они уверены: куртки привозят вовсе не из Финляндии, а сама ярмарка — попытка развести доверчивых пенсионеров. Разобраться с торговцами активисты просят полицию.

«Вчера уже написали заявление. УМВД Центрального района всего в 3 минутах ходьбы от запланированного места преступления. Посмотрим на их реакцию», — рассказал координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Администрация Центрального района о проблеме знает и принимает меры. Однако полномочий местным чиновникам для того, чтобы покончить с незаконной «финской» торговлей, не хватает.

«Два раза в неделю проходят рейды по пресечению незаконной торговли, в том числе по финским ярмаркам. Постоянно выписываются штрафы, выдаются протоколы. Но, если говорить по реальной ситуации, то здесь полномочий гораздо больше у города, нежели у администрации района. Выписывать протоколы — хорошо, но они малодейственны для нарушителей», — рассказали gazeta.spb.ru в Администрации Центрального района.

Борьбой с незаконной торговлей в Петербурге занимается комитет по контролю за имуществом. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов заключает комитет имущественных отношений. Рейды по противодействию незаконной торговли также проводит комитет по вопросом законности, в полномочия ведомства, в том числе, входит изъятие товаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга произошла стычка между активистами и продавцами финских товаров. По словам общественников, организатор ярмарки ударил активистку плакатом и кинул бумагой и скотчем в другого активиста.