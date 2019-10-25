Продавец финских товаров ударил активистку плакатом в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга напали на борцов с незаконной торговлей. Активистку и муниципального депутата пытались остановить продавец финских товаров и владелец бизнеса.

О произошедшем рассказали активисты. По их словам, инцидент произошел на Невском проспекте, 91. Борцы с незаконной торговлей пытались прикрыть ярмарку финских товаров. Это возмутило продавцов и предпринимателя.

«Прибежал бизнесмен. Надел на голову депутату стойку с плакатом. А также ударил плакатом активистку», — рассказал gazeta.spb.ru координатор движения «Центрального района за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Ярмарку, как отметили общественники, на время удалось пресечь. Торговцы сбежали до приезда правоохранительных органов. Но затем вернулись снова. После чего между общественниками и продавцами произошел еще один конфликт.

«Ярмарка снова открылась. Вызвали полицию. Продавец кинул бумагой и скотчем в активиста. Угрожает расправой», — отметил Костров.

Сейчас активистка направилась в полицию для подачи заявления. Конфликт запечатлен на видео. Ролик общественники пока не обнародовали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмен пригрозил расправой сотрудниками комитета по контролю за имуществом. Чиновники производили демонтаж незаконного автосервиса.