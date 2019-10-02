В Приморском районе мужчина грозит расправой из-за сноса нелегального автосервиса

Чиновники рассказали, что расстроенный бизнесмен вел себя агрессивно, встречая их на пороге.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем рассказали в комитете по контролю за имуществом. Сотрудники ведомства отправились в Приморский район, где на Комендантском проспекте расположился нелегальный автосервис. Владельца предупреждали, что пора закрываться, но он игнорировал требования. Чиновникам пришлось самостоятельно демонтировать помещение, но они столкнулись с сопротивлением. По словам очевидцев, горе-предприниматель вел себя агрессивно, толкался и угрожал. Он также обещал лишить жизни всех, кто попытается закрыть его автосервис.

Несмотря на это, ведомство все равно освободило участок – чиновники вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые утихомирили агрессора. Ему предстоит выплатить штраф в размере 90 тысяч рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Шуваловском снесли автосервис, несмотря на протесты вооруженного владельца.