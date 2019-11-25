Невролог объяснил, как бороться с «атмосферной впадиной»

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, как справиться с понижением атмосферного давления.

По словам невролога, существует определенная группа людей, которая особо восприимчива к подобным аномалиям. Он добавил, что у таких граждан может даже произойти обострение хронических заболеваний.

В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что помочь при таком недуге может принятие назначенных специалистами лекарств. Он добавил, что это должно быть сделано заблаговременною. Также, по его мнению, позволит не усугубить ситуацию спокойный образ жизни, следует не перегружать организм и соблюдать режим.

Напомним, что на этой неделе прогнозируют резкое понижение атмосферного давления, которое носит название «атмосферная впадина».

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