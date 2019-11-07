Ученые рассказали, чем опасен плохой сон

Отсутствие глубокого сна повышает тревожность и подвергает человека к стрессу. Такое заключение сделали ученые Калифорнийского университета в Беркли.

В соответствующем эксперименте приняли участие более 330 человек в возрасте от 18 до 50 лет, они провели две ночи в лаборатории. Исследователи наблюдали за изменением психического состояния в зависимости от часов сна за сутки.

Как сообщили в издании Nature Human Behabiour, одна из ночей прошла для участников без сна. После ученые показали им видео, которые должны были вызывать отвращение и тревогу.

Так, специалисты определили, что после бессонной ночи у участников увеличился уровень стресса примерно на 30%. Кроме того, префронтальная кора, которая отвечает за проявление тревоги, функционировала со сбоями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сон днем вреден для сердца. Такое мнение выразили эксперты.