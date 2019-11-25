Шатов порассуждал о шансах «Зенита» выйти в плей-офф ЛЧ

Он не знает наверняка, достойна ли команда этого.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Слова полузащитника «сине-бело-голубых» Олега Шатова приводят на сайте клуба. Футболист отметил, что если «Зенит» достоин выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то выйдет. А пока остается тренироваться и надеется на лучшее.

«Чего мы заслуживаем, то и получим. Если мы достойны играть в плей-офф, значит, из группы выйдем»,

— заявил Шатов.

Впереди «Зенит» ожидают игры против «Лиона» и «Бенфикой». Шатов не считает, что это слишком серьезные противники, но расслабляться нельзя – нужно быть дисциплинированными.

Напоминаем, что ближайший матч состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион» рассудят итальянцы.