Матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион» рассудят итальянцы

Игру 5 тура группового этапа ЛЧ обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Футбольный матч состоится между петербургским клубом «Зенит» и французским «Лионом».

Главным судьей матча станет Даниэле Орсато. Как сообщили в группе «ФК Зенит» соцсети «ВКонтакте», его помощниками будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервный судья — Даниэле Довери, главный судья VAR — Марко Гуида, его помощник — Чиро Карбоне.

Отмечается, что «Зенит» провел 12 матчей с командой арбитров из Италии и одержал пять побед.

Матч сине-бело-голубых с французской командой пройдет на «Газпром Арене» 27 ноября. Начало назначено на 20:55.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о победе «Зенита» над «Рубином». Матч состоялся в субботу, 23 ноября.