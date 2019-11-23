«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:1

Первый гол в матче забил Сердар Азмун. Фото: Wikipedia

Первый гол в матче забил Сердар Азмун. Фото: Wikipedia

Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Для петербургских футболистов матч был выездным, встреча состоялась в Казани, в субботу, 23 ноября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч в ворота соперника отправил форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун уже на 8-й минуте встречи. Во втором тайме отличился Артем Дзюба, забив решающий гол на 79-й минуте матча.

По итогам игры «Зениту», на счету которого 39 очков, по-прежнему принадлежит первенство в турнирной таблице отечественной премьер-лиги. «Рубин» с 17 очками занимает 14 позицию в списке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский хоккейный клуб СКА обыграл «Северсталь» из Череповца. Это уже пятая подряд победа спортсменов. Матч завершился со счетом 5:2.