Дочь Заворотнюк выложила новый снимок матери

Девушка решила поздравить актрису с днем матери через социальные сети.

Снимок появился в «сториз» девушки сегодня, 25 ноября. На нем Анастасия Заворотюк сидит в красивом платье и смотрит вдаль. Судя по всему, фотография была сделана до того, как актриса попала в больницу. Анна Заворотнюк поздравила таким образом свою маму с праздником, который все отмечали еще в воскресенье. Некоторые поклонники считают, что снимок дарит надежду на выздоровление актрисы.

Напоминаем, что слухи о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе, но семья долго не реагировала на них. Только недавно официальные источники подтверждение, что звезда проходит лечение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семья Заворотнюк возмущена из-за слухов о смерти актрисы. Близкие артистки считают, что происходящее находится «за гранью».