Семья Заворотнюк возмущена из-за слухов о смерти актрисы

Близкие артистки считают, что происходящее находится «за гранью».

Об этом стало известно 21 ноября. Семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи о смерти актрисы в Instagram-аккаунте, который был создан в ее поддержку. В посте сказано, что звезда жива и они не понимают, как можно распространять подобные фейки.

«Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Так могут поступать только существа низшего звена»,

— говорится в посте.

Напоминаем, что СМИ опубликовали переписку, в которой анонимный источник утверждает, что Анастасия Заворотнюк скончалась. Человек ссылался на человека в больнице, в которой лечится актриса. Семья звезды пообещала разобраться с лжецами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родные Анастасии Заворотнюк отказались от помощи Пригожина. Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о предложенной помощи близким родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией.