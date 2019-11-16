Родные Анастасии Заворотнюк отказались от помощи Пригожина

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о предложенной помощи близким родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией.

Семья онкобольной Анастасии Заворотнюк отказалась от материальной помощи, предложенной Иосифом Пригожиным. Продюсер заявил, что не собирается настаивать на этом, «колотясь в закрытую дверь», сообщает «Комсомольская правда».

Также он отметил, что считает Анастасию прекрасным человеком, который не заслужил такого «тяжелого наказания». Пригожин заявил, что он, вместе со своей супругой Валерией, молятся за выздоровление артистки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья Заворотнюк прокомментировала слова Разина о состоянии актрисы. Напоминаем, что подробностей о состоянии Заворотнюк не сообщается.