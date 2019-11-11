Семья Заворотнюк прокомментировала слова Разина о состоянии актрисы

Родные звезды благодарят продюсера за обеспокоенность ее самочувствием.

Об этом стало известно 11 ноября. Обо всем семья актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила через аккаунт в Instagram, созданный в поддержку болеющей звезды. В посте говорится, что родственники артисты выражают благодарность продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину за то, что он наконец начал сообщать не только плохие новости об Анастасии, но и позитивные. Семья также отметила, что актриса не была знакома лично с Разиным, но родственникам хочется верить, что такая возможность еще будет.

Напоминаем, что подробностей о состоянии Заворотнюк не сообщается. Еще в августе текущего года СМИ писали, что актриса попала в больницу из-за рака.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Instagram Заворотнюк появилось новое фото с Петром Чернышевым. «От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда» — говорится в посте.