В Instagram Заворотнюк появилось новое фото с Петром Чернышевым

За 18 часов фотография набрала почти 55 тысяч лайков. Фото: Instagram @a_zavorotnyuk

За 18 часов фотография набрала почти 55 тысяч лайков. Фото: Instagram @a_zavorotnyuk

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с тяжелой болезнью, появился новый снимок с мужем, фигуристом Петром Чернышевым.

Фотографию в Instagram опубликовали в среду, 6 ноября. В тексте публикации рассказывается, что в этот день состоится московская премьера музыкального ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в котором главная мужская роль отведена мужу Заворотнюк, Петру Чернышеву.

«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда» — говорится в посте. В комментариях интернет-пользователи желают скорейшего выздоровления актрисе и удачного выступления её мужу. Кроме того, подписчики активно интересуются, какого года представленное в публикации фото.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петр Чернышев помог своей партнерше по выступлению Татьяне Навке избежать травмы.