Татьяна Навка объяснила причину своего падения на льду во время выступления в Петербурге

Фигуристка Татьяна Навка, являющаяся супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, совершила неудачный прыжок, несколько раз врезавшись в диван.
Опасная ситуация произошла во время представления «Руслан и Людмила» в спорткомплексе «Юбилейный» в Петербурге, которое состоялось 31 октября. Зрители были шокированы увиденным, но, к счастью, обошлось без травм.
На кадрах, опубликованных в интернете видно, что во многом избежать травмы удалось благодаря её партнёру, мужу Анастасии Заворотнюк, Петру Чернышеву.
Позже фигуристка написала на своей страничке в Instagram, что вполне довольна выступлением в Северной столице. Она также поблагодарила зрителей за теплый прием.
«Вы необыкновенные», — написала Навка на своей страничке Instagram.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российская фигуристка побила два мировых рекорда.