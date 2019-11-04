Татьяна Навка объяснила причину своего падения на льду во время выступления в Петербурге

Фигуристка написала об эмоциях после выступления на своей страничке в соцсети. Фото: tatiana_navka Instagram

Фигуристка написала об эмоциях после выступления на своей страничке в соцсети. Фото: tatiana_navka Instagram

Фигуристка Татьяна Навка, являющаяся супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, совершила неудачный прыжок, несколько раз врезавшись в диван.

Опасная ситуация произошла во время представления «Руслан и Людмила» в спорткомплексе «Юбилейный» в Петербурге, которое состоялось 31 октября. Зрители были шокированы увиденным, но, к счастью, обошлось без травм.

На кадрах, опубликованных в интернете видно, что во многом избежать травмы удалось благодаря её партнёру, мужу Анастасии Заворотнюк, Петру Чернышеву.

Позже фигуристка написала на своей страничке в Instagram, что вполне довольна выступлением в Северной столице. Она также поблагодарила зрителей за теплый прием.

«Вы необыкновенные», — написала Навка на своей страничке Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российская фигуристка побила два мировых рекорда.