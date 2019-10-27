Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Skate Сanada

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Skate Сanada
Фото: https://pixabay.com/

Девушке удалось побить два мировых рекорда.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Александра Трусова впервые выиграла первый в своей карьере Гран-при среди взрослых, при этой ей удалось побить два мировых рекорда. Россиянка набрала 241,02 балла, из них 166,62 – за произвольную программу. Девушка справилась со сложнейшими элементами, но вместо заявленных четырех четверных прыжков она сделала только три.

Второе место досталось японке Рике Кихире, тройку лидеров замыкает Ён Ю из Южной Кореии. Еще одной российской фигуристке Евгении Медведевой удалось войти лишь в пятерку лучших – она провалила короткую программу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг. В ее тест-пробе, взятой во время Универсиады-2019 в Красноярске, был обнаружен запрещенный препарат. Со слов спортсменки, она использовала его при отеке, не предполагая, что его употребление недопустимо.

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Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Skate Сanada
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