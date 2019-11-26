Россиян признались, что делятся интимными фото через интернет

Правда, с каждым годом таких оказывается все меньше – люди переживают за безопасность данных.

Об этом стало известно 25 ноября. Обо всем сообщает антивирусная компания ESET. В исследовании приняло участие 2,2 человек, которые ответили на один вопрос: отсылают ли они интимные фотографии через интернет? 41% пользователей ответили «да», но это на 12% меньше, чем в 2015 году. Эксперты считают, что на поведение россиян влияет страх утечки информации – никто не хочет, чтобы конфиденциальные данные стали доступны всем.

К слову, сразу 8% опрошенных признались, что сталкивались с утечкой интимных фотографий. Из тех, кто подобные снимки не рассылает, почти половина заверила, что даже не имеет их.

При этом специалисты компании подчеркивают, что важно не только как пересылаются фотографии, но и на каком носители они хранятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров призвал удалить WhatsApp из-за проблем с безопасностью.