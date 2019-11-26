На шоссе Революции маршрутка перекрыла движение транспорта

На шоссе Революции маршрутка перекрыла движение транспорта
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 26 ноября на шоссе Революции перед Индустриальным проспектом маршрутка заблокировала проезд транспорту.

«На Шоссе Революции перед Индустриальным проспектом маршрутка перегородила дорогу. Внутри никого, видимой причины остановки не заметил. Все троллейбусы стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Участники движения объезжают ДТП по встречной полосе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тихвинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с участие двух легковых автомобилей и двух грузовиков, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция поймала мужчину, обокравшего четыре квартиры на Васильевском
Массовое ДТП ограничило движение на Рябовском путепроводе
В Ленобласти под колесами иномарки погиб пешеход
Сотни человек пострадали в мощном землетрясении в Албании
На шоссе Революции маршрутка перекрыла движение транспорта
Ушел из жизни актер из «Золотого теленка» Виктор Семенов
Паровозик» из пяти машин спровоцировал пробку на проспекте Славы
Зарезанного мужчину нашли у больницы в Колпино