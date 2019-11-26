На шоссе Революции маршрутка перекрыла движение транспорта

Утром 26 ноября на шоссе Революции перед Индустриальным проспектом маршрутка заблокировала проезд транспорту.

«На Шоссе Революции перед Индустриальным проспектом маршрутка перегородила дорогу. Внутри никого, видимой причины остановки не заметил. Все троллейбусы стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Участники движения объезжают ДТП по встречной полосе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тихвинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с участие двух легковых автомобилей и двух грузовиков, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.