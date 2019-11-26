Мигранта отвезли в лес, отобрали деньги и подвезли к «Ломоносовской»

В Петербурге правоохранительные органы ищут четверых человек, подозреваемых в нападении и ограблении приезжего из Узбекистана.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло вечером 24 ноября. На следующий день в полицию обратился гражданин Узбекистана и рассказал, что накануне возле дома №74 на Бухарестской улице четверо незнакомцев усадили его 34-летнего знакомого в «ВАЗ», применив физическую силу.

Мужчина рассказал, что его увезли за город, в лес, там избили и, угрожая ножом и пистолетом, заставили перевести 36 тысяч рублей на карту. После этого мигранта отвезли обратно в город, высадив у станции «Ломоносовская».

Потерпевший запомнили госномера и сообщил их правоохранителям. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мертвого мигранта с пробитой головой нашли у трассы «Москва — Петербург» в Ленобласти.