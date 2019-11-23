Мертвого мигранта с пробитой головой нашли у трассы «Москва — Петербург» в Ленобласти

Местные жители обнаружили тело мужчины в Тосненском районе Ленобласти. Он был найден под местом. Скорее всего, он умер после удара по голове.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители получили информацию о найденном трупе примерно в пять утра. Тело находилось под мостом, неподалеку от трассы «Москва — Петербург», в окрестностях поселка Ям-Ижора». На дороге был припаркован большегруз, водителем которого являлся убитый.

На месте происшествия полиция установила личность покойного. Им оказался 43-летний гражданин Киргизии, приехавший в Россию на заработки в прошлом году. На его голове была обнаружена смертельная рана.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бездыханное тело, найденное под домом в Парголово, отправили в морг.