Бездыханное тело, найденное под домом в Парголово, отправили в морг

Погибшему мужчине на вид до 35 лет. Причина смерти пока не установлена.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Парголово на улице Валерия Гаврилина. Тело мужчины увидели у дома номер пять еще в пятницу. На место прибыли медики, которые отправили тело в морг, и сотрудники правоохранительных органов, выясняющие обстоятельства инцидента. По предварительным данным, местный житель мог упасть с большой высоты, получить серьезные травмы и скончаться.

До этого местные жители жаловались, что труп лежал под окнами на протяжении дня. Почему-то за ним никто не приезжал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Героев под окнами дом нашли тело девушки. Личность погибшей пока установить не удалось. Перед смертью она получила множество серьезных травм.