В Петербурге квартиру на Витебском «обчистили» на 350 тысяч рублей

Вор-домушник пробрался в квартиру на Витебском проспекте в Московском районе и вынес оттуда валюту и ювелирные украшения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 25 ноября с заявлением в полицию обратилась хозяйка квартиры в доме №85/3 на Витебском проспекте. Она рассказала правоохранителям, что кто-то взломал замок входной двери в ее квартиру, пробрался внутрь и украл 20 тысяч рублей, 400 долларов, 330 евро и ювелирные украшения. Потерпевшая оценила ущерб в 346,7 тысяч рублей.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, размещенных в парадной дома. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция поймала мужчину, обокравшего четыре квартиры на Васильевском.