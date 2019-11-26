Полиция поймала мужчину, обокравшего четыре квартиры на Васильевском

Общий ущерб от краж составил более 6,1 млн рублей. Фото: pixabay.com

Общий ущерб от краж составил более 6,1 млн рублей. Фото: pixabay.com

Полиция раскрыла серию краж в Василеостровском районе Петербурга. По подозрению задержан 51-летний безработный мужчина.

Выйти на след злоумышленника удалось в октябре 2019 года после кражи в квартире на улице Одоевского. В ходе расследования установлена его причастность к другим аналогичным эпизодам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как полагают правоохранители, мужчина обокрал три квартиры на улицах Нахимова, Одоевского и Шкиперском протоке. Общий ущерб составил более 6,1 млн рублей.

Уголовные дела по четырем кражам объединены в одно производство. Мужчина заключен под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга из квартиры на Русановской улицы вынесли 10 млн 150 тыс. рублей и 2,5 тыс. евро. В полицию о краже сообщил хозяин жилья — 29-летний администратор бара.