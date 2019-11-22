Из квартиры администратора бара украли более 10 миллионов

В Невском районе Петербурга расследуют дело о квартирной краже на улице Русановской. Из дома администратора бара похитили крупную сумму денег.

В полицию 21 ноября обратился 29-летний мужчина, работающий в баре. Он сообщил, что неизвестные украли у него 10 млн 150 тыс. рублей и 2,5 тыс. евро. В квартиру они попали, срезав верхний замок входной металлической двери.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемые разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры в городе Сертолово Ленинградской области 19 ноября похитили имущество на 200 тыс. рублей. Неизвестный сломал замок входной двери и унес с собой ювелирные изделия. В полицию о краже сообщил 68-летний хозяин квартиры.