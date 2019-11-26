Ученым впервые удалось напечатать искусственную кожу с кровеносными сосудами

Искусственная кожа выступает полноценной заменой настоящей.

На данный момент ученые не просто напечатали на 3D-принтере искусственную кожу, но и внедрили туда кровеносные сосуды. Исследование выложили на портале liebertpub.com.

Искусственная кожа печатается на структуре, которая напоминает настоящую кожу человека. С помощью живых клеток ученые создают «биочернила» и печатают их на данной структуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британским ученым удалось выяснить в результате исследований как кофе влияет на похудение.Группа специалистов из Ноттингемского университета выяснила, что одна выпитая чашка кофе за день помогает в процессе похудения. Кофе оказывает благоприятное влияние на «бурый жир». Он является механизмом избавления от лишнего веса.