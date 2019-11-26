Финские ученые обнаружили, что антибиотики могут привести к болезни Паркинсона

Финские ученые обнаружили, что антибиотики могут привести к болезни Паркинсона
Неврологи провели исследование. Фото:pixabay.com

Врачи из больницы Университета Хельсинки в Финляндии выяснили, что некоторые антибиотики оказывают влияние на микрофлору кишечника таким образом, что это может привести к развитию Паркинсона.

За 10-15 лет еще до начала проявления симптомов болезни антибиотики могут оказать влияние на развитие этой болезни.

Исследователи также отметили, что с 1998 по 2014 год заболевали болезнью Паркинсона из пациентов около 14 тысяч человек, которые принимали антибиотики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, ученые из Великобритании смогли осязаемые создать голограммы. В своей разработке они использовали ультразвуковые датчики для генерации звуковых волн, которые управляют полистироловым шариком. Шарик перемешается под воздействием звуковых волн, создавая голограммы.

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