Семь проектов планировки в Петербурге отправили на доработку

Семь проектов планировки в Петербурге отправили на доработку
Беглов поручил доработать проекты. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Правительство Петербурга рассмотрело 14 проектов планировки с проектами межевания территорий. Половина из них отклонены и отправлены на доработку.

В частности, доработать предстоит проект планировки территории, ограниченной Северным проспектом, улицей Есенина, Лиственной улицей, улицей Жака Дюкло в Выборгском районе. Соответствующее распоряжение дал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Если общественные слушания прошли и мнение жителей отрицательное – проект отправляется на доработку», — сказал он.

Проект ранее прошел общественные слушания. Мнения жильцов и застройщика разделились. Люди просили построить на свободном участке не еще один дом, а музыкальную школу или другой культурный объект. Застройщик это предложение отклонил.

Среди одобренных проектов — строительство жилого дома и детсада на территории между улицами Ольги Берггольц и Седова, проект застройки у береговой линии Галерной Гавани и Наличной улицы, а также строительство жилого дома, детсада и школы на территории, ограниченной улицей Маршала Тухачевского, Львовской улицей и Пискаревским проспектом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов одобрил проект планировки участка для строительство завода ЗАО «Таурас-Феникс».

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Семь проектов планировки в Петербурге отправили на доработку
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