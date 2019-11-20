Беглов одобрил планировку участка для завода «Таурас-Феникс»

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал изменения в проект планировки участка в Приморском районе. На месте ЗАО «Таурас-Феникс» планирует построить завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования.

Проект одобрен в ходе заседания малого правительства в Смольном. Участок ограничен Мебельной и Планерной улицами, а также проектируемым проездом и продолжением Стародеревенской улицы в Приморском районе. Сейчас на территории расположен гаражный кооператив «Петроградец-4», сообщает «Фонтанка».

Как отметил глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, корректировки в проект планировки внесены для оптимизации использования территории и повышения привлекательности производственной зоны для будущих пользователей.

Напомним, что публичные слушания по проекту планировки территории прошли в апреле 2019 года. Члены гаражного кооператива и местные жители высказались резко против строительства завода.

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