Valio планирует приобрести молокозавод под Петербургом

Ранее Valio инвестировала, в основном, в собственный завод на территории Московской области. Вероятно, грядущая сделка может послужить способом развития для обоих участников. Фото: pixabay.com

Ранее Valio инвестировала, в основном, в собственный завод на территории Московской области. Вероятно, грядущая сделка может послужить способом развития для обоих участников. Фото: pixabay.com

Финский производитель молочных продуктов Valio рассматривает возможность покупки молочного завода неподалеку от Санкт-Петербурга.

Компания ведет переговоры с ООО «Галактика», занимающейся производством молочных продуктов в городе на Неве и Ленинградской области. Как пишет РБК, Valio планирует стать совладельцем организации и готова вложить в сделку около 1,3 миллиарда рублей.

Отметим, петербургский молокозавод был основан десять лет назад. До 2018 года предприятие стабильно имело хорошие показатели, перерабатывая до 400 тысяч тонн молока в год. Однако в прошлом году результаты снизились до 128 тысяч тонн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что возле Левашовского хлебозавода завершили демонтажные работы по сносу зданий, не представлявших исторической ценности. Теперь фасад памятника архитектуры виден с Левашовского проспекта.