Valio планирует приобрести молокозавод под Петербургом

Финский производитель молочных продуктов Valio рассматривает возможность покупки молочного завода неподалеку от Санкт-Петербурга.
Компания ведет переговоры с ООО «Галактика», занимающейся производством молочных продуктов в городе на Неве и Ленинградской области. Как пишет РБК, Valio планирует стать совладельцем организации и готова вложить в сделку около 1,3 миллиарда рублей.
Отметим, петербургский молокозавод был основан десять лет назад. До 2018 года предприятие стабильно имело хорошие показатели, перерабатывая до 400 тысяч тонн молока в год. Однако в прошлом году результаты снизились до 128 тысяч тонн.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что возле Левашовского хлебозавода завершили демонтажные работы по сносу зданий, не представлявших исторической ценности. Теперь фасад памятника архитектуры виден с Левашовского проспекта.