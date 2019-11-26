Биомаркер шизофрении обнаружен в волосах

Биомаркер шизофрении обнаружен в волосах
Исследователи отслеживали уровень фермента.Фото:pixabay.com

Ранее самым объективным маркером для диагностики шизофрении считали тестирование реакции на испуг, сообщили в EMBO Molecular Medicine.

На данный момент ученые исследовали волосяные фолликулы 150 людей, страдающих данным заболеванием. Оказалось, что уровень фермента Mpst у них выше, чем у здоровых людей.

Отслеживание уровня данного фермента предоставляет возможность выявить шизофрению на ранних стадиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Женевского университета совместно с коллегами из США выяснили, что страшные сны помогают человеку «тренировать» нервную систему, в результате чего она становится более подготовленной к реагированию на возможные стрессовые обстоятельства в реальной жизни.

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Биомаркер шизофрении обнаружен в волосах
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