Ученые рассказали, чем полезны страшные сны

, ученые убеждены, что к снам можно прибегать в качестве терапевтического метода для избавления от состояния тревоги. Фото: pixabay

, ученые убеждены, что к снам можно прибегать в качестве терапевтического метода для избавления от состояния тревоги. Фото: pixabay

Ученые Женевского университета совместно с коллегами из США выяснили, что страшные сны помогают человеку «тренировать» нервную систему, в результате чего она становится более подготовленной к реагированию на возможные стрессовые обстоятельства в реальной жизни.

Более того, ученые убеждены, что к снам можно прибегать в качестве терапевтического метода для избавления от состояния тревоги. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Human Brain Mapping.

Во время эксперимента, в котором участвовали 89 человек, выяснилось, что чем сильнее страх у человека во время сна, тем меньше активируются островковая доля и поясная кора. Островковая доля влияет на оценку эмоций при пробуждении и систематически активируется при ощущении страха. Передняя поясная кора помогает подготовить организм к реагированию на угрозу. Так была установлена связь между эмоциями во сне и в условиях бодрствования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между качеством сна и тревожностью человека, возникающей на следующий день, существует прямая связь. Такое заключение сделали ученые Калифорнийского университета. Специалисты напомнили, что людям необходимо высыпаться в ночное время суток, чтобы восполнять силы и хорошо чувствовать себя на следующий день. Однако выяснилось, что последствия бессонницы могут быть значительно серьезнее.