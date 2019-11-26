«Мерседес» с поддельными документами врезался в дерево, уходя от погони под Петербургом

Водитель за рулем автомобиля Mercedes—Benz Е попытался скрыться от сотрудников ДПС. Фото: pixabay

Водитель за рулем автомобиля Mercedes—Benz Е попытался скрыться от сотрудников ДПС. Фото: pixabay

Водитель за рулем автомобиля Mercedes—Benz Е попытался скрыться от сотрудников ДПС, но был остановлен деревом в поселке Кузьмоловский Ленобласти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в понедельник, 25 ноября, после того, как инспектор ГИБДД потребовал иномарку остановиться. Автомобилист отказался следовать требованиям правоохранителей и попытался скрыться, увеличив скорость. Погоня завершилась дорожным происшествием, когда авто врезалось в дерево.

Сотрудникам госавтоинспекции водитель предъявил документы на имя жителя Владикавказа, однако они показались правоохранителям подлинными. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснили, что 48-летний водитель зарегистрирован в Петербурге, а также имеет несколько судимостей.

Кроме того был проведен обыск в машине, из которой изъяли перчатки, медицинские маски, радиостанцию и шесть пластин госномеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Ленобласти угнал каршеринг, устроил погоню со стрельбой и сбил сотрудника ГИБДД.