Ученые из США доказали универсальность музыки

Ученые из США доказали универсальность музыки
Проанализировали 118 песен. Фото:pixabay.com

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что в музыке и языке прослеживается единая универсальная структура. Об этом сообщается в журнале Science.

Исследователи проанализировали музыку разных культур и пришли к выводу, что у разных народов песни схожи по трем параметрам: формальности, эмоциональности, религиозности. В музыке разных народностей можно проследить схожесть мотивов.

В рамках проекта Natural History of Songs ученые собрали дискографию музыки различных культур, которая состоит из 118 песен авторства 86 культур, которые проживают в 30 географических регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лондоне скрипачу вернули забытый им в поезде музыкальный инструмент, стоимость которого оценивается в $320 тысяч. Скрипка была сделана в XVIII веке.

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