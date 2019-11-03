Музыканту в Лондоне вернули забытую им в поезде скрипку за $320 тысяч

Скрипка осталась в том же состоянии, в котором была до пропажи. Фото: pixabay

Скрипка осталась в том же состоянии, в котором была до пропажи. Фото: pixabay

В Лондоне скрипачу вернули забытый им в поезде музыкальный инструмент, стоимость которого оценивается в $320 тысяч. Скрипка была сделана в XVIII веке. Нашедший скрипку британец сам вышел на контакт с музыкантом.

Скрипач из Великобритании Стивен Моррис оставил свой музыкальный инструмент в поезде, когда возвращался домой с концерта в Лондоне. Редкий инструмент производства итальянского мастера Давида Теклера был сделан в 1709 году, сообщает ТАСС.

Обнаружив пропажу драгоценного инструмента, мужчина обратился в Британскую транспортную полицию. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили молодого мужчину, который выходил из поезда со скрипичным кофром. Спустя некоторое время музыкант обратился за помощью в СМИ, попросив мужчину вернуть скрипку. В тот же день Моррису написали в Twitter о местонахождении скрипки.

На следующий день скрипач встретился с пользователем, который отдал инструмент в руки владельца. Скрипка осталась в том же состоянии, в котором была до пропажи.

«Он очень извинялся и говорил, что хотел передать ее мне», — рассказал Моррис.

По словам полицейских, в отношении нашедшего скрипку мужчины не будет выдвинуто обвинений.

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