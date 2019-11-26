В Петербурге начнут продавать «Подорожник» со стереоэффектом

В Петербурге начнут продавать &#171;Подорожник&#187; со стереоэффектом
Обновленный "Подорожник". Фото: ГКУ "Организатор перевозок"

Уже завтра, 27 ноября, в кассах метрополитена Петербурга стартует продажа обновленных БЭПК «Подорожник». Проездной выполнили в новом дизайне и добавили стереоэффект.

Как сообщает пресс-служба «Петербургского метрополитена», пассажиры смогут приобрести обновленный «Подорожник» в кассах любой станции подземки. Проездной с новым дизайном обойдется на 10 рублей дороже обычного — его можно будет купить за 70 рублей. Тираж новых проездных ограничен.

В ведомстве отметили, что дизайн «Подорожника» со стереоэффектом был утвержден в городском комитете по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проезд по «Подорожнику» подорожает на два рубля. Стоимость проезда в Петербурге для владельцев карт «Подорожник» в 2020 году вырастет на два рубля. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

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