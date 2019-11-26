В Петербурге метро будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь и на Рождество

В новогоднюю ночь метрополитен будет работать без перерыва. Фото: Pixabay

В новогоднюю ночь метрополитен будет работать без перерыва. Фото: Pixabay

Жители и гости Северной столицы смогут круглосуточно пользоваться метрополитеном в новогоднюю ночь и Рождество. Такое заявление сделал исполняющий обязанности комитета по культуре Александр Воронко.

В ходе заседания правительства, которое состоялось во вторник, 26 ноября, сообщили, что движение наземного транспорта в центральной части Петербурга будет ограничено – Невский проспект перекроют с 9 часов вечера 31 декабря. Кроме того, ряд автобусов будет дублировать линии городской подземки на других магистралях.

Для граждан, которые решат продолжить празднование в центре города, будут оборудованы автолавки с горячими напитками и выпечкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что 31 декабря могут сделать выходным днем. Такую идею поддержали в Государственной думе.