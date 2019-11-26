Двое авторов открытого письма Борису Эйфману попали в больницу

Двое авторов открытого письма Борису Эйфману попали в больницу
Сергей Паршин - один из авторов письма против Бориса Эйфмана. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге в больницу попали актеры Нина Ургант и Сергей Паршин. Оба они накануне направили открытое письмо с жалобой на действия художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана.

Паршин признался, что скандал с письмом наложился на его проблемы со здоровьем. Сейчас он находится в медицинском учреждении под капельницей.

«У меня воспаление, нужно было срочно ложиться. Я тянул, играл в спектакле, и не мог раньше лечь», — приводит его слова АБН.

О том, что Нине Ургант потребовалась помощь медиков, рассказала родственница актрисы. Женщина находится в больнице после операции. Подробности произошедшего не уточняются.

Напомним, ведущие артисты Александринского театра направили открытое письмо к театральной общественности и государственным деятелям России. Поводом для этого стали действия Бориса Эйфмана. Артисты утверждают, что его поступки выходят за рамки этических и профессиональных норм. Эйфман, как отмечают авторы письма, злоупотребляет гостеприимством Александринского театра: ультимативно диктует график и условия выступления на сцене.

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