Артисты Александринского театра выступили против Бориса Эйфмана

Артисты Александринского театра выступили против Бориса Эйфмана
Фото: Baltphoto

Они напомнили, что театр не является музыкальным и странно, что спектакли Бориса Эйфмана так часто ставят там.

Письмо, которое написали ведущие артисты Александринского театра, опубликовали сегодня, 25 ноября. Они высказались против «притязаний» Бориса Эйфмана, который, по мнению артистов, считает » своей полной вотчиной». К таким выводам сотрудники Александринки пришли после нескольких конфликтов из-за графика репетиций и выступлений. Они отметили, что Борис Эйфман слишком часто ставит свои спектакли – это мешает показывать репертуар «особо ценного объекта культурного наследия народов России».

Напоминаем, что сам Борис Эйфман всегда был доволен сотрудничеством с Александринский театром, но с лета текущего года он отмечал, что аренда достается ему большим трудом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поблагодарил Эйфмана и Мартона за любовь к Петербургу.

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