Беглов поблагодарил Эйфмана и Мартона за любовь к Петербургу

Всего награды получили более 20 жителей Петербурга. Фото: gov.spb.ru
Всего награды получили более 20 жителей Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора вручил премии деятелям культуры за 2018 год

Более 20 человек получили премии от правительства Петербурга за работу в области культуры, передают в Смольном. Врио губернатора Александр Беглов поблагодарил артистов за любовь к Санкт-Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb уже сообщила, что имена Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили запечатлеют на “Аллее звезд” в Петербурге. В числе лауреатов премий попали и балетмейстер Борис Эйфман, и актер Николай Мартон.

Полный список работников культуры, удостоившихся награды опубликован на сайте Смольного. Наградой отметили аниматора Константина Бронзита, автора книги “Квартирная Развеска” Наталию Галкину и многих других.

Беглов, как врио губернатора, отдельно поблагодарил Александра Королькова за книгу о Валентине Распутине, коллектив театра “Суббота” за пьесу “Ревизор”, авторов фильма “Мальчик русский”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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