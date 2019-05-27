Фрейндлих и Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге

На петербургской «Аллее звезд» появятся имена актеров Алисы Фрейндлих и Олег Басилашвили.

Пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга сообщает, что «Аллея звезд», располагающаяся на Пионерской площади каждый год пополняется новыми именами тех, кто заслуженно получил премию правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

Алиса Фрейндлих стала лауреатом премии правительства города на Неве еще в 1996 году, а Басилашвили получил премию на год раньше известной актрисы.

Звезды в торжественной обстановке начнут устанавливать в 6 часов вечера 27 мая. Событие также будет сопровождаться вручением деятелям культуры и искусства правительственных наград.

Отметим, что «Аллея звезд» начала функционировать в 2016 году. С того момента плиты со звездами и именами известных работников искусства будут появляться в знаменательном месте каждый год.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO.