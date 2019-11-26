Петербуржцев на Рождество порадуют 3D-шоу на стенах Петропавловки и фестивалем огня

Петербуржцев на Рождество порадуют 3D-шоу на стенах Петропавловки и фестивалем огня
В Рождество будет проведена специальная праздничная программа. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Северной столице в Рождество, с 6 на 7 января, будет проведена специальная праздничная программа. Гостей и жителей города будут ждать на трех площадках, основной из которых станет стрелка Васильевского острова.

По словам исполняющего обязанности главы комитета по культуре Александра Воронко, для граждан организуют фестиваль огня под названием «Рождественская звезда». В ходе заседания правительства он добавил, что перед присутствующими также выступят известные музыканты и танцевальные коллективы.

Кульминацией торжества станет 3D-маппинг шоу, которое развернется на стенах Петропавловской крепости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что метро в Северной столице будет работать в новогоднюю ночь без перерывов. Круглосуточно пользоваться станциями можно будет и на Рождество

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