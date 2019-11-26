Гражданин Украины погиб, упав с 30-метровой высоты в Ленобласти

Гражданин Украины погиб, упав с 30-метровой высоты в Ленобласти
Мужчина скончался в больнице. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. В деревне Старая насмерть разбился мужчина, упав с высоты 30 метров.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), все произошло вечером 25 ноября на улице Иоанна Кронштадтского. Там с 17-этажного дома упал мужчина. Падение произошло примерно с 30-метровой высоты. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего в реанимацию. Он находился в критическом состоянии.

Несмотря на старания медиков, мужчина скончался в медучреждении. Правоохранители установили его личность — 47-летний уроженец Украины. Все обстоятельства уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кровельщик из зарубежья погиб, упав с 10-метровой высоты в Юкках. все произошло в коттеджном поселке в деревне Юкки, где 19-летний рабочий ремонтировал крышу вместе со своим напарником.

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