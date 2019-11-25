Кровельщик из зарубежья погиб, упав с 10-метровой высоты в Юкках

Юноша сорвался с крыши и упал на землю, пролетев около 10 метров. Фото: pixabay

Юноша сорвался с крыши и упал на землю, пролетев около 10 метров. Фото: pixabay

Накануне, 24 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти погиб молодой рабочий из Узбекистана. Он скончался в больнице, куда его доставили после падения с высоты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в коттеджном поселке в деревне Юкки, где 19-летний рабочий ремонтировал крышу вместе со своим напарником. В какой-то момент юноша сорвался с крыши и упал на землю, пролетев около 10 метров.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, которая доставила кровельщика в больницу. Молодой человек был без сознания, у него диагностировали множественные переломы. Спустя несколько часов он скончался, так и не придя в сознание.

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