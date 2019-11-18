Возле Царского Села помощник машиниста электрички выпал из состава на ходу

Помощник машиниста высунулся из состава, а затем, вероятно, ударившись головой, выпал из состава на полном ходу. Начальник состава продолжил движение, не остановившись.
Трагический инцидент произошел вечером в пятницу, 15 ноября, в электричке, следовавшей в сторону Санкт-Петербурга. 23-летний помощник машиниста, неподалеку от Царского Села, высунул голову из тамбура, и, судя по всему, задел головой светофор, из-за чего упал на рельсы.
Машинист не стал прекращать движение, попросив коллегу, управляющего встречным составом проверить состояние сотрудника. К сожалению, травмы, полученные молодим человеком оказались несовместимы с жизнью, и, спустя три дня, он скончался в больнице, пишет «Гудок».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве на станции метро «Таганская» женщина упала на рельсы.