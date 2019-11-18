Возле Царского Села помощник машиниста электрички выпал из состава на ходу

Возле Царского Села помощник машиниста электрички выпал из состава на ходу
Управление МВД на транспорте по СЗФО проводит проверку по факту случившегося. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Помощник машиниста высунулся из состава, а затем, вероятно, ударившись головой, выпал из состава на полном ходу. Начальник состава продолжил движение, не остановившись.

Трагический инцидент произошел вечером в пятницу, 15 ноября, в электричке, следовавшей в сторону Санкт-Петербурга. 23-летний помощник машиниста, неподалеку от Царского Села, высунул голову из тамбура, и, судя по всему, задел головой светофор, из-за чего упал на рельсы.

Машинист не стал прекращать движение, попросив коллегу, управляющего встречным составом проверить состояние сотрудника. К сожалению, травмы, полученные молодим человеком оказались несовместимы с жизнью, и, спустя три дня, он скончался в больнице, пишет «Гудок».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве на станции метро «Таганская» женщина упала на рельсы.

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Возле Царского Села помощник машиниста электрички выпал из состава на ходу
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