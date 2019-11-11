В московском метро женщина упала на рельсы на станции «Таганская»

В понедельник, 11 ноября, на станции московского метрополитена «Таганская» Кольцевой линии женщина упала под прибывавший на платформу электропоезд.

Трагический инцидент произошел около полудня. Чтобы достать пострадавшую, потребовалось более получаса, поскольку пришлось снимать напряжение с контактного рельса. В связи с этим в работе Кольцевой линии произошел сбой.

После того, как тело женщины удалось извлечь, приехавшие на место происшествия медики констатировали травмы, несовместимые с жизнью, пишет ТАСС. Причины падения остаются неизвестными, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербургский метрополитен вновь поступили уведомления о заминировании. Злоумышленники также угрожали терактом в нескольких торговых центрах.